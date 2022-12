Spaniens regering lancerede fredag et nyt pilotprojekt på arbejdsmarkedet.

Projektet skal gøre det muligt for små og mellemstore virksomheder at teste effekten af en kortere arbejdsuge - uden at man går ned i løn - på produktiviteten.

Prøveperioden strækker sig over to år. Virksomheder, som ønsker arbejdsreformer, kan deltage.