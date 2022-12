I alt 168 organisationer kommer på listen over aktører, der hjælper den russiske våbenindustri.

Dermed er der nu kommet over 400 på sanktionslisten, som også indebærer et prisloft på russisk olie.

- Efter at have brugt mad og sult gør den russiske præsident, Vladimir Putin, nu vinteren til et våben ved bevidst at berøve ukrainerne adgang til vand, strøm og varme, siger EU’s udenrigschef Josep Borrell.

Beslutningen om den niende sanktionspakke mod Rusland blev truffet på et møde for EU-landenes ambassadører.

De var samlet, mens EU-landenes stats- og regeringsledere torsdag holdt topmøde i Bruxelles.

EU-landenes ledere blev desuden enige om den økonomiske støtte til Ukraine i 2023.