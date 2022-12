Ukrainere vil mangle strøm i længere tid efter angreb

Det skriver Reuters.

Og selv om mange af missilerne angiveligt blev skudt ned af ukrainsk militær, har angrebet medført store ødelæggelser.

Ukraines forsyningsmyndigheder meddeler således fredag eftermiddag, at det vil tage længere tid end tidligere at få strøm ud i landet og generel infrastruktur op at køre igen efter morgenens angreb.

- I lyset af at dette allerede er den niende bølge af missilangreb på energianlæg, kan genoprettelsen af strømforsyningen tage længere tid end før, lyder det ifølge Reuters.