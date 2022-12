Første Kosovo-krigsforbryder idømt fængsel ved domstol i Haag

Salih Mustafa arbejdede som rådgiver i Kosovos forsvarsministerium, da han blev anholdt i 2020.

Samme år blev også Kosovos tidligere præsident, Hashim Thaci, anholdt. Han står ligeledes over for alvorlige anklager ved den særlige domstol.

Han menes ifølge anklagerne at stå bag ti tilfælde af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden begået i 1998-1999, da han var leder af KLA.

Thaci er tiltalt for at være ansvarlig for næsten 100 drab på civile under krigen i Kosovo. Han beskyldes også for at have stået i spidsen for en kriminel organisation, der bortførte og mishandlede sine modstandere.

I Kosovo ses tidligere KLA-ledere af mange som helte, der befriede landet for serbisk undertrykkelse.