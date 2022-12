Russiske angreb har ramt vandforsyning i alle dele af Kyiv

Dele af jernbanenettet er ligeledes sat ud af drift, og det samme er Kyivs metroservice. Sidstnævnte for at sikre, at borgere kan søge ly i tunnelerne under jorden.

Rusland har udført adskillige bølger af missilangreb mod Ukraines infrastruktur - særligt har energisektoren været mål. Det har blandt andet medført flere strømafbrydelser på tværs af landet.

I den østlige by Kharkiv er der fredag hørt flere eksplosioner, skriver Reuters, der citerer unavngivne lokale embedsmænd for oplysningen. Samme kilder siger, at angrebene har ramt byens kritiske infrastruktur.

Kritisk infrastruktur er en generel beskrivelse af systemer, der er centrale for, at samfundet kan fungere.

Det drejer sig om strøm og energi til at sikre varme, lys og for eksempel hospitalers evne til at behandle patienter. Det kan også være systemer, der sikrer transport, kommunikation eller fødevareopbevaring.