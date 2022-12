Kæmpe akvarium med 1500 fisk er eksploderet på hotel i Berlin

En kæmpemæssig vandtank i Berlins Sea Life-akvarium er bristet og eksploderet, oplyser en talsmand for tysk politi fredag morgen.

Tanken, der hedder AquaDom, rejste sig knap 15 meter op i luften og var placeret i lobbyen af et Radisson Blu-hotel, som ligger under akvariet. Det var ifølge avisen Bild hjem for 1500 eksotiske fisk.