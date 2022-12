Fem børn og fem voksne har mistet livet i brand i fransk by

Den franske indenrigsminister siger, at en undersøgelse af branden vil blive sat i gang for at opklare, hvad der er sket.

- Vi ved ikke, hvad årsagen til branden er. Der er flere scenarier, og en undersøgelse vil blive igangsat, siger indenrigsminister Gérald Darmanin ifølge Reuters.

Han siger videre, at han har været i kontakt med præsident Emmanuel Macron om branden.

De omkomne børn var ifølge Reuters’ oplysninger mellem 3 og 15 år.