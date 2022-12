Otte meldes dræbt under murbrokker i angreb på ukrainsk landsby

Lantrativka ligger i det vestlige Ukraine klos op ad grænsen til Rusland.

Lederen af ”Folkets Milits” i Luhansk oplyser på beskedtjenesten Telegram, at også landsbyen Svatove er blevet angrebet fredag morgen. Her skulle angiveligt være civile ofre.

Der gives ikke yderligere detaljer om angrebet.

Fredag morgen er der samtidig udstedt varsel om luftangreb i adskillige regioner i Ukraine, herunder også i hovedstaden Kyiv, oplyser ukrainske embedsmænd.

Meldingerne kommer, efter at to personer torsdag blev dræbt i den ukrainske by Kherson.

Ifølge Kyrylo Tymosjenko, der er vicechef på det ukrainske præsidentkontor, var det russisk beskydning, der kostede de to livet.