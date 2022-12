Døddrukken togfører anholdt efter kaostur i Stuttgart

Efter at være blevet anholdt tog føreren frivilligt en alkoholtest. Den viste, at han havde en promille på 2,8.

Føreren efterforskes nu for at have forvoldt fare for jernbanetrafikken. Han skal foreløbigt ikke køre tog igen.

Noget tyder da også på, at han ikke var synderligt tilfreds med sit job.

Over højttaleranlægget beklagede togføreren sig flere gange over sit arbejde og sin arbejdsgiver.

Meddelelserne handlede ”hverken om jernbanedriften eller andre rejseinformationer”, siger en talsmand for politiet ifølge lokalmediet swr.de.