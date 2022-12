EU-Kommissionen skal komme med modsvar på USA's klimapakke

Den linje støtter Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, til gengæld. Han er traditionelt er begejstret for at styrke EU's betydning gennem blandt andet fælles finansiering af politiske forslag.

Mette Frederiksen er omvendt skeptisk over for, at de europæiske skatteydere skal betale mere til EU.

Det opgør vil formentlig komme op igen, når EU-Kommissionen fremsætter sine forslag i januar. EU-landenes ledere ventes at få chancen for at diskutere dem, når der holdes et ekstraordinært EU-topmøde 9. og 10. februar.

Målet med Inflation Reduction Act er at dæmpe inflationen og hjælpe med at indfri USA's mål om at halvere sine CO2-udledninger inden 2030.

Inflation Reduction Act blev vedtaget den 16. august i år.