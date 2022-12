Briterne har ikke penge nok til strejkende sygeplejersker

Det er første gang i RCN’s 106 år lange historie, at sygeplejersker strejker.

Uden for St Thomas’ Hospital i det centrale London demonstrerede strejkende sygeplejersker og råbte slogans som ”betal os det, som vi er værd” og ”tiden er inde til at give sygeplejersker en retfærdig løn”.

RCN’s generalsekretær, Pat Cullen, siger, at der for øjeblikket er 50.000 ledige sygeplejerske-stillinger. Hun siger, at det er ”tragisk”, at de bliver nødt til at nedlægge arbejdet for at få regeringen til at forstå problemerne.

Strejken lægger yderligere pres på premierminister Rishi Sunak. Storbritannien står over for et fald i økonomien og en krise i leveomkostningerne.

Inflationen i Storbritannien var i oktober på 11,1 procent, hvilket er det højeste i 41 år.