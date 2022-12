To meldes dræbt i russisk angreb mod befriede Kherson

Onsdagens angreb bestod ifølge Tymosjenko af adskillige russiske missiler. To af bygningens etager blev angiveligt ramt, men ingen kom til skade.

Havnebyen Kherson blev overtaget af russiske styrker tidligere under krigen, men Ukraine har formået at genvinde kontrollen over byen.

Kherson er både en by og en region. Det er en af fire ukrainske regioner, som Rusland har erklæret for værende russiske efter folkeafstemninger.

Afstemningerne er blevet fordømt og affejet af Vesten - herunder Danmark.