100.000 britiske sygeplejersker strejker for første gang i 106 år

Strejken, som er planlagt over to dage - torsdag i denne uge og tirsdag i næste uge - vil medføre tusindvis af aflyste operationer og titusindvis af aflyste ambulante behandlinger inden for NHS.

Sygeplejerskernes kamphandling er uden fortilfælde i den britiske sygeplejeforenings 106 år lange historie. Men fagforeningen, Royal College of Nursing (RCN), hævder, at den ikke har noget valg, da dens medlemmer kæmper for at få tingene til at hænge sammen økonomisk.

Sygeplejerskerne ønsker en lønstigning på 19 procent. De argumenterer for, at de har lidt under nedskæringer i reallønnen i et årti. De har fået gentagne lønstigninger, men stigningerne har været lavere end inflationen.