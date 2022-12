Hovedperson i korruptionssag i EU er stadig fængslet

Giorgi og Panzeri er fortsat i detentionen, mens Figa-Talamanca blev frigivet mod, at hun bærer en elektronisk fodlænke.

Kilder i det belgiske retssystem siger, at 600.000 euro er blevet fundet i Panzeris hjem, mens 150.000 euro er fundet i Kaili’s lejlighed og 750.000 er fundet i hendes fars værelse på et hotel.

Qatar er en vigtig leverandør af energi til Europa, og det spiller en vigtig diplomatisk rolle på flere områder. Men styret beskyldes for kynisk at mishandle og misbruge migrantarbejdere - blandt andet i forbindelse med opførelsen af VM-stadioner.

Der har været fremsat en del spekulationer om, hvad Qatar ville have for pengene. Det nævnes blandt andet, at der har været forhandlinger om en aftale om visumfrihed for Qatars borgere, ligesom der er indgået en aftale om adgang til europæisk luftrum for flyselskabet Qatar Airways.