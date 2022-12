Indenrigsminister Gérald Darmanin opfordrer til at fejre begivenheden - men med måde.

- Vores marokkanske venner er ligesom de franske fans velkomne til at organisere en fest, og vores job er ikke at forhindre dem i at feste.

- Men det skal også ske under sikre forhold, siger han til tv-stationen France 2.

Semifinalen mellem de to nationer begynder klokken 20 dansk og fransk tid. To timer før opgøret oprettes der 500 checkpoints i Paris og andre områder, hvor fans kan blive undersøgt for besiddelse af fyrværkeri og røgbomber.

Der er ikke lagt op til, at Champs-Élysées spærres af.