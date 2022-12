Sverige overtager EU-formandskab i skyggen af krig og migration

Det er et spørgsmål, som har delt EU-landene i årevis. Og et spørgsmål som kan komme til at præge det svenske formandskab i lyset af stigende tilstrømning fra Ukraine samt migration via Middelhavet og Vestbalkanruten.

I forhold til migration har Sverige de senere år været på en stor politisk vandring. Den har manifesteret sig i den nye regering, der politisk ligger tættere på den migrationspolitik, som skiftende danske regeringer har ført.

- Skal vi løse migrationskrisen, skal vi have styr på de ydre grænser, så vi kan have åbne indre grænser, siger Ulf Kristersson i debatten i Riksdagen tirsdag.

Mens Sverige har formandskabet, vil det være svenske ministre, der leder møderne i Bruxelles. Men Sverige kan ikke bruge formandskabet til at presse på for egne synspunkter.

Målet er at arbejde på at samle EU-landene, og det vil Sverige gøre, siger den svenske statsminister.

- Europa skal vise, at vi ikke er opgivende. Derfor skal vi se på det, som forener os, frem for at blive forblændet af det, som splitter os. Og som ikke leder til handling.

- Det bliver kompliceret. Det kommer til at tage enorme mængder af tid. Min og andres. Men lad os gøre det, så vi forlader EU i en lidt bedre tilstand, siger Ulf Kristersson.