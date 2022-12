Båd med migranter er forlist i Den Engelske Kanal

Til trods for det, så har over 500 migranter siden weekenden forsøgt at foretage den farlige rejse hen over Den Engelske Kanal til Storbritannien.

Menneskesmuglere har forsøgt at udnytte, at der har været rolige vindforhold, og at havet har været forholdsvist roligt.

Alene i år er der ankommet 40.000 migranter og flygtninge fra Frankrig til Storbritannien. Blandt dem mange, der er er rejst fra Afghanistan og Iran.

Men der er også det seneste år ankommet mange fra Albanien, der er sejlet over Den Engelske Kanal.

Torsdagens forlis kommer, dagen efter at premierminister Rishi Sunak bebudede en ny stram kurs over for menneskesmuglere og migranter, der ulovligt forsøger at komme ind i landet.