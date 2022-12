EU-Parlamentet tager post fra korruptionsmistænkt politiker

Eva Kaili har afvist, at hun har modtaget penge fra Qatar. Men sagen har rystet EU-Parlamentet, efter at en dommer i Belgien har sigtet fire personer, som mistænkes for at have modtaget penge og gaver fra en af golfstaterne.

Flere medier har peget på, at det er VM-værten Qatar, der har forsøgt at bestikke sig til indflydelse på EU-parlamentarikernes beslutninger.

Belgisk politi ransagede fredag 16 adresser i Bruxelles og beslaglagde 600.000 euro. Det svarer til omtrent 4,5 millioner kroner.

Selv om der endnu ikke er rejst tiltale eller faldet dom i sagen, så har den ført til selvransagelse i EU-Parlamentet. EU-Parlamentets formand, Roberta Metsola, sagde i en tale mandag aften, at sagen skal have konsekvenser for de involverede, og at reglerne for lobbyisme skal strammes.