EU-lande er enige om næste års kvoter for 200 fiskearter

Der udestår dog fortsat en bilateral aftale med Norge, som EU-Kommissionen vil forhandle.

- Det årlige maraton er ovre. Det var svære forhandlinger, men vi har fastlagt kvoter for omkring 200 fiskearter i Atlanterhavet, Nordsøen, Middelhavet og Sortehavet.

- Nu har vi forhandlet i to dage og to nætter, og jeg er meget glad for, at vi er nået til en aftale, siger Zdenek Nekula.

Han betegner aftalen som en ”balance” mellem de forskellige interesser blandt EU-medlemslandene. Samtidig lever aftalen ifølge den tjekkiske minister op til anbefalingerne fra det internationale havforskningsråd, ICES.