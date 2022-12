Landet står dog stadig over for store økonomiske problemer. Det er kun en brøkdel af EU-støtten, som er blevet frigivet. Og der er ifølge Politico ingen garanti for, at Ungarn formår at gennemføre de reformer, det kræver, for at landet kan få pandemipengene udbetalt.

På den ukrainske front ventes aftalen dog at skabe lidt ro. Hjælpepakken har været under opsejling i ugevis. Det kræver nu bare EU-Parlamentets godkendelse for, at pengene kan begynde at strømme til det krigsramte land.

Ifølge Politico ventes EU-Parlamentet at godkende pakken tirsdag.