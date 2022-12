21-årig dansker tiltalt for grove voldtægter i Norge

Den 21-årige dansker blev løsladt fra sin varetægtsfængsling 21. september. Og knap tre uger senere blev han anholdt igen.

Her blev han sigtet for at have voldtaget sin ekskæreste en fjerde gang - altså efter at han var blevet løsladt fra sin varetægtsfængsling.

Ifølge politiet har manden truet sig til samleje på grov vis.

I ét tilfælde skulle han have bundet ekskæresten til en seng på et hotelværelse i Oslo. Politiet anklager også manden for at have truet sig til samleje ved at føre en kniv til hendes strube.

Ved en lejlighed skulle han også have truet med at hælde håndsprit ud over hende for så at sætte ild til hende.

Det står endnu ikke klart, hvornår den 21-årige skal for retten. Han nægtede sig skyldig, da han blev varetægtsfængslet sidste år. Norsk TV2 er dog ikke bekendt med, hvordan han forholder sig til tiltalen nu, skriver mediet.