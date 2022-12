Hollandsk ministerium undskylder for racisme

Sorteper - en hjælper til Sinterklaas, den hollandske julemand - var tidligere altid spillet af hvide mennesker, der blev malet sorte i ansigtet. Det refereres også til som blackface.

Rapporten er lavet på baggrund af interviews med 33 personer og fokusgrupper på i alt 47 personer, heriblandt ”bikulturelle” ansatte i ministeriet.

Det kan læses i rapporten, at undersøgelsen har rejst spørgsmålet om, hvorvidt der eksisterer ”institutionel racisme”.

- Vi konkluderer, at dette er tilfældet, skrives der i rapporten.

Holland er i de seneste år blevet konfronteret med sin historie som en tidligere kolonimagt og slavenation.

Regeringen har ifølge flere medier planlagt at formelt undskylde for slaveriet senere i december. Men grupper fra landets tidligere kolonier vil have det udskudt, da de siger, de ikke er blevet hørt om tiltaget.