15/12/2022 KL. 09:25

EU-top forsøger at finde et modsvar på USA's grønne milliardstøtte

Amerikansk statsstøtte for milliarder skader EU's grønne industri. Torsdag prøver EU’s 27 stats- og regeringsledere at fastlægge retningen for Europas modsvar under et tætpakket topmøde.