Tre drenge omkommet i frossen sø ved Birmingham

- Bjærgningsoperationen fortsætter og søen undersøges. Vi ønsker at få fuldstændig klarhed over, hvad der skete, og vi vil se, om der er andre i søen, hedder det i en erklæring fra politiet.

Richard Stanton, som er øverste leder for West Midlands Brand- og Redningstjeneste advarer befolkningen om, at de næste dage også vil være meget kolde, men at alle - voksne som børn - bør holde sig fra åbent vand - uanset hvor tyk is, der dækker overfladen.

Storbritannien er ramt af ekstrem kulde og massive snefald, hvilket har skabt store forstyrrelser i trafikken mange steder. Det gælder både biler, tog og fly.