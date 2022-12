Højreekstremisters plan om statskup kommer op i tysk parlament

En parlamentariker, Martina Renner fra venstrefløjspartiet Die Linke, kritiserer op til debatten, at der har været mere fokus på trusler fra klimaaktivister end fra højreekstremister. - Aktiviteter udført af klimagrupperne Extinction Rebellion og Last Generation er blevet diskuteret ved 28 møder i den seneste to år i to store fora, som omfatter politifolk og mange forskellige samfundsorganer, siger hun.

Hun tilføjer, at en højreekstrem gruppe som for eksempel Nordkreuz har været langt mindre i fokus:

- Det er helt ude af proportion i forhold til den aktuelle situation, som viser, at myndigheder har en grundholdning om, at ”fjenden er stadig på venstrefløjen”.Det har været chokerende for de fleste, at de 25 personer, som blev anholdt ved den store politiaktion onsdag i sidste uge, havde et erklæret mål om at vælte den eksisterende stat i Tyskland og erstatte den med deres egen.