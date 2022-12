Snevejr og tåge fører til lukning af London-lufthavn

I Stansted beretter passagerer til BBC, at de ventede i adskillige timer på, at fly blev afiset. Da flyet omsider var ved at være klar, blev startbanen lukket.

I Heathrow blev over 50 fly aflyst søndag, da vejrforholdene medførte restriktioner for antallet af fly, der kunne lette og lande i lufthavnen.

- Vi forsøger at overtale passagererne til at blive lufthavnen, hvor vi prøver at få dem afsted så hurtigt som muligt, siger en talskvinde for lufthavnen

British Airways, som er det største luftfartsselskab i Heathrow, har undskyldt til kunder og tilbyder penge tilbage eller ombookinger til andre fly på et senere tidspunkt.

En strandet pendler ved navn Nicole på motorvej M25 siger til BBC Radio 5 live, at hun har siddet fast i trafikken i timevis.