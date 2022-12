Mand har skudt og dræbt tre kvinder på beboermøde i Rom

Et beboermøde i den italienske hovedstad, Rom, fik søndag en dramatisk og blodig afslutning, da en bevæbnet mand kom ind i lokalet med et våben og begyndte at skyde mod de tilstedeværende.

Tre kvinder blev dræbt af skud, og fire andre deltagere i mødet blev såret. Mindst en af dem er alvorligt såret.

Den 57-årige gerningsmand kom ind på den bar, hvor mødet fandt sted, og åbnede ild, fortæller et øjenvidne.