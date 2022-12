Antallet af højreekstreme er steget markant i Tyskland

Faeser siger, at dette repræsenterer en forøgelse på 9,5 procent i forhold til sidste år.

Nancy Faeser, som er socialdemokrat, siger i et interview med ”Bild am Sonntag”, at over 2000 har tilsluttet sig den ydre højrefløj det seneste år.

- Der er ikke tale om harmløse, skøre personer, men om formodede terrorister, som nu sidder varetægtsfængslet, pointerer Faeser.

Efterretningsorganerne har tidligere talt om omkring 19.000 personer. Det var det anslåede antal i både 2018 og 2019.

I de seneste måneder har tilhængere af Reichsbürger-bevægelsen være synlige ved visse demonstrationer. Især ved aktioner vendt mod coronarestriktioner.