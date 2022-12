Etniske spændinger har fået Kosovo til at udskyde lokalvalg i serbisk område

Valget, der skulle være holdt i dagene fra den 18. til 25. december, er nu udskudt til 23. april, siger præsident Vjosa Osmani.

- For at sikre en høj valgdeltagelse og have observatører fra nationale og internationale partnere, er det min vurdering, at en udskydelse er nødvendig, siger hun ifølge Reuters.

De etniske spændinger i Kosovo er taget til i de seneste måneder.

Serberne nægter at anerkende regeringen i Kosovos hovedstad, Pristina, og anerkender heller ikke Kosovos løsrivelse fra Serbien.

Lørdag siger den serbiske præsident, Aleksandar Vucic, at han vil bede Natos fredsbevarende styrke, KFOR, om at tillade, at serbisk politi og militær indsættes i Kosovo.

Vucic tilføjer, at der formentlig ikke er den store chance for, at det vil blive godkendt.