Holland vil tage to nye atomkraftværker i brug i 2035

Her ligger i forvejen det eneste hollandske atomkraftværk, der stadig bruges til produktion af strøm. Det blev bygget i 1973.

Spørgsmålet om atomkraft er meget omdiskuteret i Holland, hvor klima og miljø vejer tungt på den politiske dagsorden.

Men i de seneste år er det i nogle kredse blevet mere acceptabelt at tale om atomkraft som en måde at nedbringe CO2-udledninger og derved forsøge at begrænse klimaforandringer.

På sit ugentlige pressemøde siger Rutte også, at regeringen har besluttet at fylde sine reservelagre af gas op forud for næste vinter i 2023-24.

- Det skyldes, at krigen i Ukraine og den nuværende situation på energimarkedet kan vare noget tid, siger Mark Rutte.