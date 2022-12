Russisk politiker sendt i fængsel for Ukraine-kritik

Den russiske oppositionspolitiker Ilja Jasjin er fredag idømt otte og et halvt års fængsel for at sprede ”falske anklager” om Ruslands hær.

Det skriver Reuters.

Jasjin lagde i april en video på YouTube, hvor han talte om russiske soldaters påståede drab på civile i byen Butja i Ukraine.

I videoen såede Jasjin tvivl om den russiske regerings påstand om, at det var fabrikerede anklager.