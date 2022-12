Først lød udmeldingen, at russiske myndigheder mente, at branden var påsat. Men ifølge den russiske nyhedstjeneste TASS, så har man nu fastslået, at branden skyldes en svejseulykke i en bygning, der var under renovering, og som støder op til OBI-butikken.

I alt 20 personer var i bygningen, da branden brød ud, og 19 blev altså evakueret.