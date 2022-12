Da politiet skød roma-teenager i hovedet, gik grækerne på gaden i protest

Da en 16-årig dreng i sidste uge kørte fra en tankstation i sin skrantende ladvogn i den græske by Thessaloniki, undlod han at betale en benzinregning på 150 kr. Fire politibetjente satte efter ham, og det endte med, at en af dem under jagten trak sin pistol og skød den 16-årige i hovedet, så han senere døde.

Det har sparket gang i en tilbagevendende debat i Grækenland.