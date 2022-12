Telefonfejl får tog til at holde stille over hele Sverige

Fejlen betød, at telefonforbindelsen mellem alle trafikcentraler i Sverige og lokoførerne har været afbrudt.

- Trafikcentralerne kan ikke kommunikere, hvis der for eksempel står nogen på sporene, og så bliver vi nødt til at stoppe, forklarede Olsson tidligere onsdag aften.

Han tilføjede, at det var samtlige trafikcentraler i Sverige, der var påvirket af fejlen. Det vil i princippet betyde, at alle tog tvinges til at stoppe.

Fejlen kan skyldes, at der er foretaget en opdatering af telefonsystemerne onsdag, forklarer Bengt Olsson.