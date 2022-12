Migranter flygtede fra nødlandet fly i Barcelona

Et passagerfly på vej fra Marokko til Tyrkiet foretog onsdag en nødlanding i Barcelonas El Prat lufthavn, hvor 28 migranter forsøgte at flygte ved at løbe nedad landingsbanen, oplyser de spanske myndigheder.

Politiet fangede 14 af dem - deriblandt en gravid kvinde, som om bord på flyet havde foregivet, at hun var gået i fødsel.