En aktiv soldat og flere tidligere soldater fra det tyske forsvar Bundeswehr er blandt de anholdte, rapporterer nogle tyske medier.

Tysklands justitsminister, Marco Buschmann, roser i et tweet optrævlingen af den ”formodede terrorcelle”.

- Politiaktionen onsdag har vist, at Tyskland er i stand til at forsvare dets demokrati, siger Buschmann.

Samtidig siger den tyske indenrigsminister, Nancy Faeser, at regeringen vil fortsætte en hård linje over for antidemokratiske grupper.

- Efterforskningen af grupper på den ydre højrefløj har givet os et glimt af en afgrund med terrortrusler i Reichsbürger-miljøet, som benægter den moderne tyske stats eksistens, siger den tyske indenrigsminister, Nancy Faeser.

Der Spiegel skriver, at kupplanerne blandt andet gik ud på at storme Forbundsdagen. Flere skal have trænet våbenbrug.

De mistænkte skal have lagt planer om et kup siden november 2021. Forberedelserne til det planlagte kup har blandt andet omfattet anskaffelser af udstyr, rekrutteringer af nye medlemmer og skydeøvelser.