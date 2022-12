33-årig er dømt for drab og terrorforsøg på svensk folkemøde

- På trods af Ing-Marie Wieselgrens store viden og færdigheder inden for psykiatrien så anser retten ikke, at hendes position som national koordinator i SKR. i sig selv betyder, at drabet kunne have skadet Sverige alvorligt.

- Gerningen kan derfor ikke klassificeres som en terrorforbrydelse alene på baggrund af dette, lyder det i tirsdagens dom.

Den 33-årige mand er også blevet dømt for at forsøge at begå terror. Han er dømt for at lægge planer om at dræbe Centerpartiets leder, Annie Lööf.

Almedalsveckan er en politisk begivenhed i stil med det årlige folkemøde, som danske politikere og organisationer hvert år deltager i på Bornholm.