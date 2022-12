33-årig er dømt for at dræbe kendt psykiater på svensk folkemøde

- På trods af Ing-Marie Wieselgrens store viden og færdigheder inden for psykiatrien så anser retten ikke, at hendes position som national koordinator i SKR i sig selv betyder, at drabet kunne have skadet Sverige alvorligt.

- Gerningen kan derfor ikke klassificeres som en terrorforbrydelse alene på baggrund af dette, lyder det i tirsdagens dom.

I forbindelse med efterforskningen har kammeranklager Petra Götell oplyst, at den 33-årige mand var utilfreds med den psykiatriske pleje i Sverige.

Den 33-årige mand er også blevet dømt for at forsøge at begå terror ved at have planer om at dræbe Centerpartiets leder, Annie Lööf.

Almedalsveckan er en politisk begivenhed i stil med det årlige folkemøde, som danske politikere og organisationer hvert år deltager i på Bornholm.