Ungarn forsøgte at blokere for milliardhjælp til Ukraine fra EU

Dermed risikerer Ungarns premierminister, Viktor Orban, at stå tilbage med et mærkbart hul i pengekassen.

Der var et lille håb om, at Ungarn ville give sig på dagens møde og åbne for at vedtage støtten til Ukraine. Men det skete ikke.

Til gengæld understreger tirsdagens udvikling, at Ungarn på andre felter er parat til at udnytte krav om enstemmighed til at lægge pres på de øvrige 26 EU-lande.

De resterende 26 lande har dog mulighed for at sammensætte en finansiering af hjælpen til Ukraine uden om Ungarn. Dermed vil Orban ikke kunne bremse hjælpen. Den skal efter planen udbetales månedligt fra januar måned.

Pengene skal blandt andet gå til at betale offentligt ansatte i Ukraine og dermed sikre, at Ukraines regering fortsat kan tilbyde service til borgerne trods krigen.

Det tjekkiske formandskab for EU-forventer, at der i løbet af få dage vil blive fremsat et alternativt forslag til finansiering af støtten til Ukraine.

Samtidig håber det tjekkiske formandskab, at EU-Kommissionen allerede i denne uge kan lave en ny vurdering af Ungarns reformvilje. Dermed vil EU-landene have et mere solidt grundlag, når man skal afgøre, om EU-midlerne alligevel skal udbetales.

Trods den iltre linje fra Orban har Ungarn gennemført reformer, som EU-Kommissionen ikke har haft med i sin seneste vurdering af landet, erkender EU-kommissær Valdis Dombrovskis.

- Vi er blevet bedt om at lave en ny vurdering. Det er svært at gennemføre på få dage, fordi mange af dokumenterne bliver udleveret på ungarsk. Men vi vil gøre, hvad vi kan i dette meget pressede forløb, siger han.