Vladimir Putins køretur i en tysk Mercedes over Krim-broen i mandags skulle have været et triumftog, hvor den russiske præsident kunne sole sig i genopbygningen af sit bomberamte prestigeprojekt. Putin sad selv bag rattet.

Men snart var han endnu en gang ramt af en ydmygelse på hjemmebanen, som fuldstændig overskyggede den tv-transmitterede biltur.