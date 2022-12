Storbritannien risikerer en ny togstrejke midt i julen

Hos fagforbundet RMT, der repræsenterer de ansatte, er man godt klar over, at strejken vil have konsekvenser for mange rejsende.

- Jeg er sikker på, at de rejsende kommer til at være virkelig skuffede, irriterede og vrede, siger RMT’s generalsekretær, Mick Lynch.

Han pointerer dog, at det tilbud, de har modtaget, er ”ekstremt ødelæggende” for forbundets tusindvis af ansatte.

Forhandlingerne om en ny aftale står mellem RMT på den ene side og togoperatørerne og Network Rail, der står for driften af den britiske jernbane, på den anden side. De har længe forsøgt at lande en ny aftale.