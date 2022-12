Sverige har rundet 60 skuddræbte i år efter nyt drab i voldsramt by

Myndighederne mener, at den seneste voldsspiral har rod i en intern magtkamp mellem personer fra et netværk, som er blevet opløst i flere dele.

Ikke mindst meget unge personer menes at være involveret i den grove vold, og adskillige teenagere er anholdt og mistænkt for drab eller for medvirken til drab.

Chefen for Sveriges rigspoliti, Anders Thornberg, sagde i sidste uge, at der er en særlig alvorlig situation i Sverige med hensyn til organiseret kriminalitet.

Han sagde samtidig, at politiets ressourcer er presset til det yderste.

Han siger, at politiet ikke har forventninger om en bedre situationen i det nye år.

- Det er utroligt høje tal, når vi taler om antallet af dræbte, sagde Thornberg.