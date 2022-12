Teenagepige dræbt i knivangreb ved tysk skole

Et øjenvidne fortæller til SWR, at han hørte lyde nær et lyskryds mandag morgen. Han så herefter to piger, der begge var blevet stukket.

Den tyske avis Bild skriver, at gerningsmanden angreb med en kniv.

Han skal herefter være flygtet ind i en boligejendom. Bild skriver, at der her øjensynligt er indkvarteret flygtninge. Politiet stormede ejendommen og anholdt alle på stedet. Det antages, at også gerningsmanden er anholdt.

Der er ingen oplysninger om, hvad der var motivet til angrebet. Det er ligeledes uklart, om ofrene kendte gerningsmanden.