Cyberangreb har fået fransk hospital til at aflyse operationer

Det regionale sundhedsagentur (ARS) oplyser, at hospitalet har været nødsaget til at aflyse flere operationer som følge af weekendens angreb, men at det gør alt, hvad det kan, så folk uden en aftale fortsat kan komme ind fra gaden.

Det har været nødvendigt for hospitalet at indkalde ekstra personale til intensivafdelingen. Mens maskinerne fortsat fungerer, er der brug for ekstra ansatte til at overvåge skærmene, da de ikke længere er koblet til hospitalets netværk.

Det oplyser sundhedsminister Francois Braun.

Han tilføjer, at cyberangrebet har medført en ”total reorganisering af hospitalet”.

I august blev hospitalet Corbeil-Essonnes i udkanten af Paris også ramt af et cyberangreb. Her varede det flere uger, før hospitalet var tilbage i normal drift.