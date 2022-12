Britisk museum forhandler med Grækenland om klassiske skulpturer

”Elgin Marbles” blev taget fra Parthenon-templet i Athen tidligt i 1800-tallet af den britiske diplomat Lord Elgin og bragt til London.

Ifølge Ta Nea var forhandlingerne mellem de to parter i et ”afsluttende stadie”. Græske embedsmænd understreger dog ifølge mediet, at ”forhandlingerne stadig kan gå i hårdknude i 11. time”.

- Det er muligt, at en gensidigt fordelagtig løsning kan findes. Parthenon-skulpturerne kan genforenes, og der kan tages hensyn til British Museums bekymringer, har Mitsotakis ifølge det græske nyhedsbureau ANA-MPA sagt mandag.