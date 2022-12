Tyskland er ramt af rekordmange angreb mod hæveautomater

På trods af det stigende antal angreb har de tyske indenrigsministre ikke indført tiltag om eksempelvis at pålægge bankerne at beskytte deres penge bedre. Det er fortsat frivilligt, hvad bankerne vælger at gøre.

Die Welt skriver, at angrebene i højere og højere grad bliver udført med kraftigt sprængstof. Det betragtes som en bekymrende tendens, da der før i tiden oftere har været tale om angreb med forskellige gasblandinger.

Oliver Huth, der er formand for et tysk efterforskningsforbund i Nordrhein-Westfalen, siger, at folk nær angrebene sættes i fare.

- Der er allerede fodgængere, der er kommet til skade. Metaldele har ramt børneværelser, og huse er blevet gjort ubeboelige, siger han.