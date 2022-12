1100 ukrainske soldater har fået militær træning i EU-regi

Det skriver dpa.

EU vedtog den store træningsmission for ukrainere i midten af november.

I første omgang er målet for missionen at få trænet 15.000 ukrainske soldater hen over vinteren. På sigt skal omkring 40.000 soldater over en toårig periode igennem programmet.

- Det er måske den største træningsmission, som EU nogensinde har stået for. Danmark bakker op om missionen, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ved vedtagelsen.

Efter afskaffelsen af forsvarsforbeholdet 1. juni er det Danmarks første mulighed for at tage medansvar for oprettelsen af en EU-træningsmission.