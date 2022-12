EU er nået til enighed om et prisloft for russisk olie

EU-Kommissionen havde tidligere på ugen bedt de 27 EU-lande om at stemme for kommissionens forslag om et prisloft på 60 dollar per tønde russisk olie. Det skrev Wall Street Journal torsdag.

Analytikere i selskabet Goldman Sachs mener, at EU med det foreslåede prisspænd på 60 til 70 dollar kan undgå større modsvar fra Rusland. Til gengæld mener analytikerne også, at forslaget er umuligt at håndhæve.

EU-kommissær for energi Kadri Simson sagde allerede torsdag, at hun troede på, at de dybe uenigheder blandt EU-landene ville blive overvundet.

EU-landenes stats- og regeringschefer fastsatte på topmødet i oktober en række betingelser for indgrebet. De skal forhindre negative konsekvenser som eksempelvis mangel på gas.