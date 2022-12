Redningsfolk bjærger endnu tre lig fra mudder på italiensk ø

Øen er kendt for sine termiske bade og maleriske kystlinje. Men den er også særligt sårbar over for naturkatastrofer.

Mandag kom det frem, at Giuseppe Conte, der er tidligere borgmester i Casamicciola Terme, fire dage inden jordskreddet havde ringet rundt til lokale myndigheder for at få dem til at evakuere udsatte områder.

Han sendte 23 e-mails til myndighederne, men ”ingen svarede mig,” fortalte han til avisen Corriere della Sera.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Eksperter vurderer, at katastrofen var forårsaget af en fatal blanding af skovrydning, overudvikling og mangel på afbødningsstrategier.

Ischia har ifølge Reuters mange ulovligt opførte huse, og det gør, at beboerne er særligt udsatte ved oversvømmelser og jordskælv.