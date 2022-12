Von der Leyen øjner løsning mellem EU og Storbritannien

EU-Kommissionens leder, Ursula von der Leyen, roser Storbritannien for at have fundet frem til en mere pragmatisk tone i forhandlingerne med EU om handel og en særlig ordning for Nordirland efter brexit.

- I dag er vores drøftelser med London præget af en ny og mere pragmatisk tone, siger hun.

Ursula von der Leyen besøgte torsdag Irland.